Более 310 боевиков, две станции РЭБ «Анклав»: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

МО: армия Украины за сутки потеряла более 310 боевиков в Курской области

Более 310 боевиков, две станции РЭБ «Анклав»: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Операция по вытеснению сил киевского режима с территории России продолжается.

Вооруженные силы (ВС) России в ходе выполнения операции по вытеснению противника из Курской области ликвидировали свыше 310 боевиков и уничтожили военную технику армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы „Анклав“ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении.

Так, подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения наступательных действий нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Также наши бойцы нанесли поражение противнику в районах Александрии, Викторовки, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Ивашковского, Казачьей Локни, Камышевки, 2-го Княжьего, Куриловки, Макеевки, Марьевки, Олешни и Погребков.

Вместе с тем нанесены удары по районам сосредоточения украинских боевиков в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Бубликово, Журавка, Искрисковщина и Павловка.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 25 050 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 бронированных машин, 660 авто, 210 артиллерийских оружий, 50 станций РЭБ, 38 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК, а еще пять транспортно-заряжающих машин.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ударили по местам запуска и цехам производства беспилотников ВСУ. Также российские силы поразили пункты временной дислокации иностранных наемников.

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