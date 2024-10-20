ВС РФ ударили по местам запуска и цехам производства беспилотников ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 64 0

Также российские силы поразили пункты временной дислокации иностранных наемников.

ВС РФ ударили по местам запуска и цехам производства беспилотников ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России в зоне спецоперации нанесли поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников и цехам производства беспилотников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что для выполнения задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировкой войск РФ.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Нижегородской области. Националисты пытались нанести удар по промзоне.

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