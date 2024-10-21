Справедливое развитие и безопасность: как в Казани готовятся к саммиту БРИКС

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В саммите БРИКС в Казани примут участие 20 тысяч делегатов из более чем 30 стран

Фото, видео: Елагин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Столицу Татарстана посетят 20 тысяч делегатов из более чем 30 стран мира.

Казань готовится принять, возможно, самый масштабный международный форум этого года — саммит БРИКС. Официально он стартует завтра и продлится три дня. На нем ждут 20 тысяч делегатов из более чем 30 стран мира, а освещать мероприятия будут две тысячи журналистов.

В повестке дня — ключевые вопросы мировой политики и экономики, а также дальнейшее расширение БРИКС, куда, помимо десяти стран-членов, хотят вступить еще 40.

Девиз российского председательства в объединении — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», он и станет главной темой всех встреч.

Ну, а в рамках культурной программы гостям покажут грандиозное световое шоу. На стены древнего Казанского кремля спроецируют силуэты городов и символы разных стран-участниц саммита.

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