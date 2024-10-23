Великобритания выделит 155 миллионов долларов Украине на военно-морскую помощь

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 37 0

Средства пойдут на различную технику, включая безэкипажные катера.

Великобритания выделит 155 миллионов долларов Украине на военно-морскую помощь

Фото: www.globallookpress.com/Vickie Flores

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Тема:
Спецоперация

Великобритания выделит 155 миллионов долларов на военно-морскую помощь Украине. Они поступят в бюджет коалиции, созданной совместно с Норвегией. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны Кира Стармера.

Деньги также пойдут в том числе на поставку порядка сотен морских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь идет о воздушных и безэкипажных катерах для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства направят и на закупку радаров наблюдения.

Вместе с тем страны созданной еще в декабре 2023 года коалиции ищут новых союзников. Отмечается, что это делается для получения дополнительного финансирования поставок нового вооружения еще на 130 миллионов долларов. При этом в сообщении указывается, что Киеву уже успели поставить несколько десятков рейдовых катеров и вездеходов-амфибий.

Согласно позиции России, поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для ВСУ будут становиться законной целью для России.

Ранее 5-tv.ru писал, что о выделении Украине нового пакета помощи от США.

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