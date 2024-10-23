Одной фразой: на Западе раскритиковали слова главы Минфина Британии о Путине

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 62 0

Профессор Малинен резко отреагировал на слова главы Минфина Британии о Путине

Одной фразой: на Западе раскритиковали слова главы Минфина Британии о Путине

Фото: Reuters/ДЖАСТИН ТАЛЛИС

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Тема:
Спецоперация

Ранее политик пригрозила властям России экономическими проблемами.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Томас Малинен раскритиковал заявление главы Минфина Великобритании Рэйчел Ривз о президенте РФ Владимире Путине. Резкий ответ он опубликовал на личной странице в соцсети X.

«Вы идиотка или коррумпированный человек», — написал Малинен.

Ответ последовал на недавнее заявление главы Минфина, где Ривз назвала Украину местом, с которого начинается защита Великобритании. В частности, политик пригрозила направить доходы «режима Путина» на него самого. Так, она пообещала предоставить киевскому режиму более двух миллиардов долларов в виде дополнительной меры поддержки.

Причем в этом же месяце в Кремле выразили надежду на осознание Западом ненужности спонсирования Киева. Пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда указал, что сейчас отдельные западные государства испытывают определенные затруднения в мобилизации возможностей военно-промышленного комплекса ради нужд Украины.

Согласно позиции России, поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для ВСУ будут становиться законной целью для России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания выделит 155 миллионов долларов Украине на военно-морскую помощь.

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