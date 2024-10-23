«Ростех»: Ракета «Вихрь» впервые успешно поразила вражеский БПЛА

Российская ракета «Вихрь» впервые успешно поразила вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

«Вихрь» ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — уточняется Telegram-канале госкорпорации.

Уточняется, что «Вихри» используются для ударов по бронетехнике, которая находится в укрытии или в движении. Эти боеприпасы также успешно поражают замаскированные огневые точки противника.

Однако этот пример показал, что заложенные в «Вихре» характеристики позволяют ракетам уничтожать даже такие малоразмерные объекты, как беспилотники.

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