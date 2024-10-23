Сила Королевства уже не та: на кого союзники Лондона променяли Британию

|
Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Politico: союзники Британии предпочли саммит БРИКС встрече стран Содружества

Сила Королевства уже не та: на кого союзники Лондона променяли Британию

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Речь идет об Индии и ЮАР.

Одни из самых влиятельных глав государств-членов Содружества Наций решили присутствовать осенью 2024 года на саммите БРИКС, нежели участвовать во встрече стран британского объединения. Об этом пишет газета Politico.

«Список гостей этого года подчеркивает, что объединяющая сила британской монархии не та, что раньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса — одни из самых влиятельных глав правительств Содружества, которые обычно присутствуют (на встрече объединения. — Прим. ред.), — оба планируют в этом году пропустить саммит ради БРИКС», — говорится в публикации.

На встречу Содружества также не поедут премьер-министр Шри-Ланки и глава правительства Канады Джастин Трюдо. Все это является показателем снижения влияния Великобритании.

Встреча премьер-министров государств Содружества Наций проходит с 21 по 26 октября в городе Самоа. В мероприятии участвуют король Великобритании Карл III и глава британского кабмина Кир Стармер, а также представители 55 стран.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. Участие в мероприятии примут участие лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Аргентине оказались недовольны отсутствием страны на саммите БРИКС в Казани.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.59
0.50 104.87
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Трое убиты, пятеро ранены: что известно о теракте в Турции к этому часу
18:05
Путин поддержал идею КНР о реформе мировой системы управления
17:53
Особенно важен: почему Европа не может отказаться от российского газа
17:41
«Тратить не можем»: на Украине решили отложить начало отопительного сезона
17:30
«Это любовь, музыка и свет»: экс-солист «Премьер-министр» вспомнил жизнь в 90-х
17:25
«Нет причин для паники»: глава MLK о ситуации с подорожанием сливочного масла

Сейчас читают

МС-21−310 и Суперджет-100: России практически удалось восстановить авиапром
«Вы с ума сошли!» — Светлана Дружинина о сообщениях про ухудшение ее состояния
В зону спецоперации привезли химикаты для борьбы с грызунами
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака