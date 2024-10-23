Сила Королевства уже не та: на кого союзники Лондона променяли Британию

Речь идет об Индии и ЮАР.

Одни из самых влиятельных глав государств-членов Содружества Наций решили присутствовать осенью 2024 года на саммите БРИКС, нежели участвовать во встрече стран британского объединения. Об этом пишет газета Politico.

«Список гостей этого года подчеркивает, что объединяющая сила британской монархии не та, что раньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса — одни из самых влиятельных глав правительств Содружества, которые обычно присутствуют (на встрече объединения. — Прим. ред.), — оба планируют в этом году пропустить саммит ради БРИКС», — говорится в публикации.

На встречу Содружества также не поедут премьер-министр Шри-Ланки и глава правительства Канады Джастин Трюдо. Все это является показателем снижения влияния Великобритании.

Встреча премьер-министров государств Содружества Наций проходит с 21 по 26 октября в городе Самоа. В мероприятии участвуют король Великобритании Карл III и глава британского кабмина Кир Стармер, а также представители 55 стран.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. Участие в мероприятии примут участие лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Аргентине оказались недовольны отсутствием страны на саммите БРИКС в Казани.