Украина внесла генсека ООН Гутерриша в базу «Миротворец»
Фото: Reuters/Kirill Zykov/BRICS-RUSSIA2024.RU
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В Москве же напомнили, что Запад сам взрастил киевский режим, который теперь нападает на своего создателя.
Западным партнерам киевского режима пора сделать выводы на фоне того, что Украина внесла в базу «Миротворец» генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в базу «Миротворец». Об этом сообщил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.
«За что боролись, на то и напоролись. Должны сделать выводы. Вот она — западная демократия. Никто не осуждает, все очень хорошо, спокойно, мирно проходит. Это очень печально и грустно. Надеюсь, что Гутерриш сделает выводы», — приводит слова Шеремета «Дума ТВ».
Парламентарий также подчеркнул, что давление киевского режима не помешает глобальным изменениям, которые происходят в мире после саммита БРИКС в Казани.
О том, что Антониу Гутерриш попал в базу «Миротворец», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Запад сам взрастил эту террористическую ячейку, которая теперь нападает на своих создателей. Захарова назвала «Миротворец» — «списком на уничтожение».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец».
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