«И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем

Эколог Пукалов: замедление течений в Атлантике повлияет на климат в России
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Стоит готовиться к опасным погодным явлениям?
В ближайшем будущем может измениться климат во многих регионах России. Почему это произойдет и что ждет жителей страны, в беседе с RT объяснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
По его словам, главной причиной является ослабление ключевых течений в Атлантическом океане. В том числе речь идет о нарушении баланса температуры, плотности и уровня соли. Это приводит к замедлению Гольфстрима.
«Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Понижение температуры затронет большую часть Северо-Западного федерального округа. Соседство огромного „острова холода“ над Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией и так далее, безусловно, вызовет увеличение числа опасных метеорологических явлений на всей европейской части России. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи и так далее», — предупредил специалист.
Пукалов отметил, что в России вырастет и число опасных метеорологических явлений, преимущественно, в европейской части страны. Например, жителям страны стоит готовиться к ураганам, резким перепадам температур и длительной летней засухе. А в дальнейшем вообще может произойти смещение всех без исключения климатически зон, которые повлекут кардинальные изменения.
«Там, где сейчас южная тайга, уже через несколько десятилетий может быть лесостепь», — заявил эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал о роли климатических проектов России для БРИКС.
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