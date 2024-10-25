«И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Эколог Пукалов: замедление течений в Атлантике повлияет на климат в России

«И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Тема:
Погода

Стоит готовиться к опасным погодным явлениям?

В ближайшем будущем может измениться климат во многих регионах России. Почему это произойдет и что ждет жителей страны, в беседе с RT объяснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

По его словам, главной причиной является ослабление ключевых течений в Атлантическом океане. В том числе речь идет о нарушении баланса температуры, плотности и уровня соли. Это приводит к замедлению Гольфстрима.

«Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Понижение температуры затронет большую часть Северо-Западного федерального округа. Соседство огромного „острова холода“ над Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией и так далее, безусловно, вызовет увеличение числа опасных метеорологических явлений на всей европейской части России. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи и так далее», — предупредил специалист.

Пукалов отметил, что в России вырастет и число опасных метеорологических явлений, преимущественно, в европейской части страны. Например, жителям страны стоит готовиться к ураганам, резким перепадам температур и длительной летней засухе. А в дальнейшем вообще может произойти смещение всех без исключения климатически зон, которые повлекут кардинальные изменения.

«Там, где сейчас южная тайга, уже через несколько десятилетий может быть лесостепь», — заявил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о роли климатических проектов России для БРИКС.

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