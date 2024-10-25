Авиация Воздушно-космических (ВКС) России сбила украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщили Минобороны РФ.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) за неделю были сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных американских снарядов HIMARS и 521 беспилотник самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ призвал украинцев устроить новый майдан.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.