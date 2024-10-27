«Возможно, это любовь»: тайны личной жизни самой завидной невесты страны Ольги Бузовой

Она опубликовала в соцсетях видео с поп-исполнителем Олегом Майами.

Певица Ольга Бузова продолжает сохранять интригу в отношении своего избранника. Она опубликовала в соцсетях видео с поп-исполнителем Олегом Майами.

На кадрах знаменитости сначала сидят вместе и держатся за руки, а затем Майами прижимает руку Бузовой к груди.

«Возможно, это все-таки любовь», — подписала видеоролик Бузова.

Подписчики певицы выдвигают два предположения: либо это кадр со съемок совместного клипа, либо знаменитости действительно вместе.

Ранее Бузова выкладывала посты, посвященные своему новому избраннику, но его личность раскрывать не стала. По предположениям любопытных пользователей сети, Майами может быть тем самым загадочным мужчиной.

Поп-исполнитель Олег Майами. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ольгу Бузову называют самой завидной холостячкой страны, учитывая сколько у нее было романов на протяжении многих лет, хотя ни один так и не привел к браку. Такой статус певица держит с 2018 года.

Певица Ольга Бузова с подарком от любимого мужчины. Telegram/Бузова/byzovahouse

Роман за романом, букет за букетом, но снова не тот избранник… Подписчики певицы не раз намекали ей на замужество и рождение детей, но Бузова никак это не комментирует. После очередных неудавшихся отношений певица заявила, что перестала ждать «принца на белом коне».

Однако в этом году загадочный мужчина растопил сердце Бузовой. Он делает широкие жесты, всячески показывая, как сильно влюблен. Возможно, именно он сделает ее счастливой женой и матерью?

Бузова сообщила, что на некоторое время уехала по работе в Китай, а ее избранник прислал ей туда огромный букет белых роз. Исполнительница хита «Мало половин» растрогалась после такого подарка.

«Любовь не знает границ», — написала артистка.

На вопросы любопытных подписчиков, когда Бузова раскроет личность своего мужчины, певица отвечает спокойно, что счастье любит тишину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова прилетела на отдых в Африку с загадочным мужчиной.