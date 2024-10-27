В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области

Российские войска продолжают вытеснять противника.

Вооруженные силы (ВС) России в ходе отражения попытки армии Украины вторгнуться в Курскую область ликвидировали свыше 250 боевиков и военную техника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские войска уничтожили боевую бронированную машину, миномет и автомобиль. Также один боевик киевского режима сдался в плен.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 27 150 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1014 боевых бронированных машин, 693 авто, 229 артиллерийских орудий, 57 станции РЭБ, 40 пусковых установок РСЗО и девять ЗРК, а еще семь транспортно-заряжающих машин.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово в ДНР.