Среди пытавшихся прорваться в Брянскую область были наемники из США, Канады и Польши

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Среди обезвреженных в Брянской области наемников — граждане США, Польши, Канады

Среди пытавшихся прорваться в Брянскую область были наемники из США, Канады и Польши

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о предварительных данных правоохранителей.

Граждане США, Польши и Канады значатся среди наемников, обезвреженных во время попытки прорыва государственной границы России в Брянской области Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться», — цитирует дипломата ТАСС.

Соответствующие выводы по предметам и приметам, которые были обнаружены у диверсантов. В частности, при себе у них находились флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с инструкциями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из боевиков нашли татуировку, свидетельствующую о его службе в 75-м парашютно-десантном разведывательном полку специального назначения Сухопутных войск США.

Диверсантами была предпринята неудачная попытка прорыва госграницы РФ через Брянскую область 27 октября. Боестолкновение произошло в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Российскими силами четверо боевиков были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что над Брянской областью за час уничтожили 15 безбилетников ВСУ.

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