Минобороны показало кадры подрыва российскими бойцами шведской бронемашины ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Минобороны показало кадры подрыва на мине БМП CV-90 в курском приграничье

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Отличились военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север».

Российские военные уничтожили с помощью противотанковой мины шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео подрыва вражеской техники опубликовало Минобороны РФ.

Уточняется, что бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью беспилотника обнаружили пути подвоза снарядов и продовольствия украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

После этого разведчики заминировали маршруты передвижения техники противника. При попытке проведения ротации БМП украинских боевиков наехала на установленную мину. В результате детонации заряда машина была уничтожена, а разбежавшийся экипаж ликвидировали сбросами боеприпасов с дронов.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти самоходных артиллерийских установок Paladin ВСУ в ходе отражения попытки вторжения противника в Курскую область. Также российские войска уничтожили одну командно-штабную машину, три миномета и 17 авто противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области противник за сутки потерял более 400 боевиков и военную технику.

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