Минобороны показало кадры подрыва российскими бойцами шведской бронемашины ВСУ

Минобороны показало кадры подрыва на мине БМП CV-90 в курском приграничье
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Отличились военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север».
Российские военные уничтожили с помощью противотанковой мины шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео подрыва вражеской техники опубликовало Минобороны РФ.
Уточняется, что бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью беспилотника обнаружили пути подвоза снарядов и продовольствия украинских боевиков в приграничном районе Курской области.
После этого разведчики заминировали маршруты передвижения техники противника. При попытке проведения ротации БМП украинских боевиков наехала на установленную мину. В результате детонации заряда машина была уничтожена, а разбежавшийся экипаж ликвидировали сбросами боеприпасов с дронов.
Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти самоходных артиллерийских установок Paladin ВСУ в ходе отражения попытки вторжения противника в Курскую область. Также российские войска уничтожили одну командно-штабную машину, три миномета и 17 авто противника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области противник за сутки потерял более 400 боевиков и военную технику.
- 29 окт
- Более 400 боевиков ВСУ ликвидировано в курском приграничье за сутки
- 29 окт
- Су-34 разнес «опорник» неприятеля в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 окт
- Войска РФ уничтожили пять американских САУ Paladin в Курской области
- 28 окт
- Российские артиллеристы уничтожили американскую бронемашину. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 окт
- В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
- 27 окт
- Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
- 26 окт
- ВС РФ за сутки отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье
- 26 окт
- Российские вертолетчики помешали ротации ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 окт
- Средства ПВО уничтожили за ночь 17 беспилотников ВСУ над территорией РФ
- 25 окт
- Более 300 боевиков и пять минометов: успехи армии РФ в Курской области за сутки
Читайте также
93%
0.56 105.22
0.41
Нашли ошибку?