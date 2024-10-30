Жительница Курской области погибла при попытке защитить дочь от обстрела ВСУ

Жительница Курской области погибла при попытке защитить своим телом дочь от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ матери подруги скончавшейся, которая оказалась свидетельницей случившегося.

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери… в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — пояснила женщина.

Она уточнила, что украинские боевики ударили по жилому дому в Курской области, именно там находились мать и ее дочь. Выступая свидетельницей, мирная жительница поселка Теткино рассказала об этом военным следователям СК России. Она также добавила, что с прошлого года ВСУ обстреливали населенный пункт ежедневно, а в 2024-м уже «днями и ночами».

Более того, украинские боевики ни один раз били по детскому саду в поселке Теткино, призналась эвакуированная женщина.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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