Более 300 и станция RADA: успехи армии России по вытеснению ВСУ из Курской области

Минобороны: ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через госграницу
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Войска РФ продолжают отражать попытки вторжения противника.
Армия России предотвратила попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через госграницу. В ходе выполнения задач по отражению попытки вторжения противника в Курскую область ВС РФ ликвидировали сотни боевиков и уничтожили военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.
Вместе с тем группировка «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Российские бойцы отразили четыре контратаки противника в направлении Дарьино, Новоивановки и Плехово.
Также ВСУ понесли поражение в районах целого ряда населенных пунктов, среди готовых Гуево, Леонидово, Махновка, Мартыновка, Суджа, Черкасское Поречное. Вместе с тем армия России нанесла удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационная станция RADA израильского производства и девять автомобилей», — передали в Минобороны.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 28 600 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 180 танков, 101 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевые бронированные машины, 768 авто, 248 артиллерийских орудий, 58 станции РЭБ, 40 пусковых установок РСЗО и девять ЗРК, а еще семь транспортно-заряжающих машин.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ освободили Ясную Поляну в ДНР. Армия России продолжает выполнять задачи в зоне СВО.
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