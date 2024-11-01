Глава МИДа РФ прибыл в Минск на конференцию по безопасности.

Бывший актер Зеленский все хуже играет свою роль. На это сегодня обратили внимание и в Минске, где проходит Международная конференция по Евразийской безопасности. Министр иностранных дел России призвал оценить адекватность главаря киевского режима, напомнив требование ракет «Томагавк», которые Украина даже теоретически не может запустить. Тему продолжит корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Здесь, действительно, почти вся Евразия. 45 стран — от Китая до Венгрии. Не случайно эти министерские встречи проходят именно в Белоруссии. Минск уже не первый год выступает в качестве глобальной миротворческой платформы.

Открывая форум, президент Белоруссии обращается, скорее, не к залу, а к той части Запада, что все еще продолжает топить собственную экономику и безопасность ради поддержки кабинета Зеленского.

«Но поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, слава Богу, и на Западе. Ну, так надо двигаться, надо договариваться. Каждый день гибнут тысячи ни в чем не повинных людей», — подчеркнул Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

В кулуарах президентского дворца Сергей Лавров рассказывает нам: даже в Вашингтоне уже понимают, с Украиной все пошло не по плану, ситуация выходит из-под контроля — Киев требует у партнеров дальнобойные «Томагавки».

«То, что его требование „Томагавков“ вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело. И уверен, что ради обеспечения безопасности США и американского народа и чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его по рукам», — говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

Но Банковая эти самые руки протягивает к НАТО, просит ввести контингент Альянса на Украину, а по сути — развязать Третью мировую.

«Зеленский, то, что он говорит, подтверждает каждый раз его полную неадекватность. Мы наблюдаем, конечно же, за теми дискуссиями, которые там идут, наблюдаем за тем, как здравомыслящие деятели политические требуют сконцентрироваться на собственных проблемах», — говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

На западе многие понимают, стратегия по Украине оказалась ошибочной, обернулась инфляцией, повышением налогов, цен на газ. Но в Евросоюзе об этом говорят единицы. Зато на одном с нами языке.

Венгрия — пример того, как с Россией могла бы работать вся Европа: дешевые энергоносители, атомные проекты, инвестиции. Ради выгодного сотрудничества с Москвой, дает понять Петр Сийярто, можно пожертвовать и отношениями с Брюсселем.

«Либеральный мейнстрим в Брюсселе не может смириться со странами, придерживающимися принципа суверенитета. А Венгрия — именно такая страна. На нас давят. Но мы все равно здесь, чтобы говорить о мире», — подчеркивает Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

Несмотря на колоссальное давление, которое Вашингтон оказывает на европейскую политику, у России в ЕС есть и другие надежные партнеры: Словакия и Сербия.

«Тут становится ясно, что время однополярного мира закончилось», — говорит Александр Вулин, вице-премьер Сербии.

Судя по плотному графику Сергея Лаврова и целой серии двусторонних встреч, ясно это всем. Уже один тот факт, что на конференции десятки делегатов из недружественных стран, о многом говорит

«Я, например, лично знаком с Боррелем, который заявлял, что нужно воевать с Россией. Мне его жаль. Неприятно смотреть, во что превратилась западная дипломатия», — отмечает Ги Меттан, швейцарский общественно-политический деятель.

«В США и Европе многие недовольны ситуацией на Украине и Ближнем Востоке. Мир меняется, не Европа, а коллективный, Китай и Россия становятся сильнее», — говорит американский политолог Уильям С. Джонс.

Партнеры России — по сути мировое большинство — выступают за прекращение огня и дипломатическое решение конфликта с учетом российских интересов. И ведь ничего общего с так называемым планом победы Зеленского.