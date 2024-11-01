Можно только за Харрис? Житель штата Кентукки не смог отдать голос за Трампа
Житель штата Кентукки не смог проголосовать за Трампа из-за технической ошибки
Фото, видео: 5-tv.ru
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Борьба между кандидатами в президенты США накаляется и, похоже, выводит из стоя технику.
Вокруг выборов президента США, похоже, может разгореться новый скандал. Американцы широко обсуждают видео, на котором, как утверждается, избиратель в своем электронном бюллетене пытается выбрать Трампа, но безуспешно. Вместо этого голос уходит Камале Харрис.
Сообщается, что кадры сделаны в первый день досрочного голосования в Кентукки. А сама эта конкретная машина для голосования якобы была изъята на проверку после появления видео.
Выборы президента США 2024
Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп резко ответил всем, кто считает его другом России.
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