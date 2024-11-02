Неосторожный водитель? В США на дороге нашли ящик для голосования

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В США группа молодых людей нашла ящик для голосования на оживленной трассе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Ответственного за инцидент уже уволили.

В Штатах сейчас обсуждают, похоже, новый случай нарушений и даже халатности на выборах президента. Как сообщается, эти кадры сняли во Флориде.  На видео группа молодых людей нашла ящик с бюллетенями прямо на оживленной трассе. Утверждают, что он был запечатан после закрытия избирательного участка для досрочного голосования.

Молодые люди отнесли находку в полицию, и, как пишут американские журналисты, голоса избирателей потерял неосторожный водитель грузовика: якобы он забыл закрыть дверь, и урна просто выпала у него из машины. В итоге ответственного за инцидент сотрудника, как сообщается, уволили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на кампании кандидатов в президенты США потрачено свыше 14,7 миллиарда долларовСредства на эти выборы выделяли американские элиты, бизнесмены, партии и различные организации. Всего повлиять на исход голосования таким образом пытались 11 тысяч политических групп. При этом демократы потратили на свою кампанию почти в три раза больше, чем республиканцы.

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