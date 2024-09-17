Трамп: США отлично поладят с Россией и Китаем
Фото: www.globallookpress.com / © White House
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Президентские выборы 2024 года пройдут в США 5 ноября.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен наладить отношения Вашингтона с Пекином и Москвой в случае победы на выборах. Такое заявление он сделал в интервью блогеру Фаруку Сармаду, которое транслировалось на его странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что есть определенные внешние силы, среди которых и в самом деле есть враги Штатов. Часто в США ими называют Россию и Китай.
«Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией», — сказал он.
Президентские выборы 2024 года состоятся в США 5 ноября. Демократическую партию, которая находится у власти, должен был представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако в середине июля он объявил, что намерен добровольно покинуть президентскую гонку, став первым президентом, который принял такое решение.
В качестве кандидата на свое место он предложил вице-президента Камалу Харрис. Этому обстоятельству обрадовался главный оппонент Байдена, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он заявил, что победить Харрис ему будет даже проще, чем Байдена.
Предвыборные дебаты Харрис и Трампа состоялись 11 сентября. Кандидаты в президенты уже успели наговорить друг другу немало неприятного. Итоги дебатов читайте в материале 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США пытаются «убрать» Дональда Трампа. Политика пытались убить дважды, но оба раза безуспешно.
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