Президентские выборы 2024 года пройдут в США 5 ноября.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен наладить отношения Вашингтона с Пекином и Москвой в случае победы на выборах. Такое заявление он сделал в интервью блогеру Фаруку Сармаду, которое транслировалось на его странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что есть определенные внешние силы, среди которых и в самом деле есть враги Штатов. Часто в США ими называют Россию и Китай.

«Я не знаю, враги ли они. Я думаю, мы прекрасно поладим с Китаем. Я думаю, мы прекрасно поладим с Россией», — сказал он.

Президентские выборы 2024 года состоятся в США 5 ноября. Демократическую партию, которая находится у власти, должен был представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако в середине июля он объявил, что намерен добровольно покинуть президентскую гонку, став первым президентом, который принял такое решение.

В качестве кандидата на свое место он предложил вице-президента Камалу Харрис. Этому обстоятельству обрадовался главный оппонент Байдена, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он заявил, что победить Харрис ему будет даже проще, чем Байдена.

Предвыборные дебаты Харрис и Трампа состоялись 11 сентября. Кандидаты в президенты уже успели наговорить друг другу немало неприятного. Итоги дебатов читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США пытаются «убрать» Дональда Трампа. Политика пытались убить дважды, но оба раза безуспешно.