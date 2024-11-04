Конец Смутного времени: в кинопарке «Москино» показали главный бой Минина и Пожарского

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 22 0

Все как в XVII веке — под завесой дыма польско-литовские силы изгнали из Кремля.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День народного единства

Решающую битву ополченцев с захватчиками можно было увидеть вновь. Все как в XVII веке — под завесой дыма польско-литовские силы изгнали из Кремля, положив конец Смутному времени, одному из самых сложных периодов российской истории. Корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова все показала.

Пушечные выстрелы, запах пороха — картинка как в кино. Ко Дню народного единства реконструкторы попытались воссоздать главный бой времен Второго ополчения.

Московская битва — решающее сражение. На стороне польско-литовского войска было численное преимущество — практически в полтора раза. На стороне ополчения, под руководством Пожарского и Минина — единство и сплоченность в стремлении освободить страну от захватчиков. В итоге войска гетмана Ходкевича бежали в сторону границы. А это сражение стало одним из ярчайших примеров патриотизма русского народа.

В кинопарке «Москино» воссоздали декорации Соборной площади Кремля — здесь же провели парад войск в исторических костюмах XVII века.

«У нас был период такого самобытного развития, и это видно и в фасоне одежд, в моде специфической. У нас здесь очень интересная география — есть люди из Вологды, Чебоксар, из Тольятти, из Калуги, из Москвы, из Северодвинска», — уточнил реконструктор Дмитрий Савченко.

В честь праздника всех гостей приглашают окунуться в историю, посоревноваться в меткости, в лучном тире, и увидеть быт ополченцев.

«Интересно прикоснуться к каким-то моментам, деталям, очень много ремесленников на этой площади», — уточнила посетительница Светлана.

Здесь же — и мастер-класс по военному делу начала XVII века. Учат досылать ядро в историческую пушку.

«Но нужно это делать стоя в стороне от ствола, и руки хватают банник открыто, потому что если он случайно выстрелит, ваши руки полетят вместе с банником в сторону врага», — отмечает инструктор.

Затем засыпался порох, поджигался фитиль и — выстрел. А эти деревянные подвески на стрельцах — не что иное, как магазин к мушкету.

«Здесь 12 зарядцев, это называется бандельер, умещается 5-7 граммов дымного пороха», — рассказала реконструктор Марина.

На мини-копии монетного двора можно освоить ручную чеканку старинных денег. А в творческих мастерских — резьбу по дереву, основы каллиграфии и послушать походную музыку с историей.

На два дня площадку превратили в очень кинематографичный интерактивный учебник истории, который точно не будет скучным.

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