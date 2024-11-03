Статус участника СВО бездокументационно подтвердили 23 тысячи военных

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Всего в первый день запуска новой системы на портал «Госуслуги» и в МФЦ обратились более 40 тысяч россиян.

Статус участника СВО бездокументационно подтвердили 23 тысячи военных

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тема:
Спецоперация

Статус участника специальной военной операции (СВО) с помощью новой бездокументационной системы подтвердили 23 тысячи человек. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он отметил, что всего в первый день запуска системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО на портал «Госуслуги» и в многофункциональные центры (МФЦ) обратилась 41 тысяча граждан.

По словам Горемыкина, основная масса обратившихся — участники спецоперации, чьи данные содержатся в информационной базе. Часть заявлений пока проверяется в соответствующих государственных органах.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября россияне смогут получить справку об участии в специальной военной операции через онлайн-портал «Госуслуги» или лично в любом МФЦ. Инициатором нововведения стал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«После получения такой справки участник СВО или родственники смогут предоставлять данный документ для оформления всех мер социальной поддержки федерального и регионального уровня», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также в России будет введен единый документ, подтверждающий статус участника специальной военной операции. Меры принимаются для обеспечения «бесшовного» предоставления мер социальной поддержки военнослужащим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о сохранении рабочих мест участников спецоперации на весь период службы.

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