Силовики нашли тела девятерых боевиков ВСУ в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 97 0

ТАСС: тела девятерых боевиков ВСУ найдены возле Любимовки Курской области

Силовики нашли тела девятерых боевиков ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Курская область Спецоперация

На одном из них была российская военная форма.

Тела девятерых боевиков армии Украины нашли в районе населенного пункта Любимовка Курской области. Причем один из них был переодет в российскую форму. Об этом передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Обнаружили наши бойцы по мере продвижения тела девятерых боевиков ВСУ. Они были ликвидированы ранее в ходе боев. На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские войска бросили своих боевиков и не стали забирать тела.

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ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области 15 боевиков ВСУ были ликвидированы при отражении атаки при отражении атаки.

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