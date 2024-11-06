«Опытные фельдшеры и водители»: бригады эвакуации доставляют раненых из красной зоны

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Военные хирурги ежедневно проводят операции в нескольких километрах от фронта

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Полевые госпитали оборудованы медтехникой для экстренной помощи.

Десятки операций в нескольких километрах от фронта ежедневно проводят наши военные хирурги. Полевые госпитали оборудованы самой современной техникой, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь раненым. Туда их доставляют бригады эвакуации. Это опытные фельдшеры и водители, которые под обстрелами вражеских танков и дронов, рискуя собственной жизнью, отправляются в красную зону. Причем в таких бригадах немало девушек. О работе военных медиков на передовой рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Лесополоса контролируется противником с воздуха. Бойцы бригады эвакуации проносятся на багги по разбитой дороге, чтобы забрать раненых с поля боя.

В день водитель-санитар с позывным «Кореш» совершает несколько таких заездов. Во время последнего по нему прицельно работали из всех видов орудий. Машина вся изрезана осколками.

«Выезжали на машине, вывозили 300-ых, и работали минометы определенно по нам. Танк работал тоже. Но, слава Богу, никого не зацепило, в машине немножко с правой стороны пару дырок сделали лишних, а так нормально все», — заявил водитель бригады эвакуации с позывным «Кореш».

Выбравшись из красной зоны, раненых сразу доставляют в приграничный пункт эвакуации. Командует группой девушка с позывным «Магадан». До СВО была фельдшером в бригаде скорой, а сейчас в ее подчинении больше десяти мужчин, которые вывозят раненых и оказывают им первую помощь.

«Мы всем оказываем помощь, всех довезли, какими бы они тяжелыми не были, то есть все от нас они доехали живыми. Все зависит от водителя. У нас очень хорошие водители, они знают где, куда, когда спрятаться, что надо сделать», — заявила фельдшер бригады эвакуации с позывным «Магадан».

В основном приходится работать с осколочными и минно-взрывными травмами. Прибывших в фронтовой госпиталь воинов осматривают опытные военные хирурги.

С помощью этого УЗИ аппарата удалось спасти не одну человеческую жизнь. Благодаря ему определяют характер и тяжесть ранения. На экране отображается место, куда попал осколок, затем бойца кладут на операционный стол, где проводят хирургическое вмешательство.

Врачу с позывным «Воробей» всего 24 года. Летом он окончил университет и первого июня прибыл в Белгородскую область. Поначалу помогал страшим товарищам делать перевязки, а сейчас, спустя 5 месяцев, на его счету около сотни успешно проведенных операций. Одна из таких — метало-остеосинтез, солдату в прямом смысле собирали ногу по частям и закрепили металлическими конструкциями.

 «Был перелом большой берцовой кости и многооскольчатый перелом малой берцовой. Его привезли сюда на эвакуацию с лангеттой, мы сделали рентген, посмотрели. Это был первый случай, когда мы поставили КСВП», — заявил командир медицинской роты с позывным «Воробей».

Когда раненые приходят в себя после операции, их отправляют в центральные госпитали страны. Уже там они проходят реабилитацию и полностью восстанавливаются.

Тема:
Спецоперация
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