«Суперкам» обнаружил пункт воздушной разведки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как «Суперкам» выявил пункт воздушной разведки ВСУ
Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Его координаты были оперативно переданы в штаб, цель уничтожена.
В ходе ведения воздушной разведки расчет БПЛА «Суперкам» группировки войск «Запад» выявил командный пункт ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе разведки был также обнаружен пункт воздушной разведки ВСУ. Его координаты были переданы на пункт управления — через несколько минут ударами САУ «Мста-С» цель была уничтожена.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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