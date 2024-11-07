Смех уже не тот: сторонники Камалы Харрис разочарованы итогами выборов

В США продолжают подводить итоги прошедшего голосования. Уверенно победивший Дональд Трамп увеличил преимущество. У него уже 295 голосов выборщиков. Камала Харрис набирает 226. После длительного молчания она все же выступила перед своими сторонниками, где официально признала поражение демократов.

А еще рассказала, что позвонила Трампу и поздравила его с возвращением в Белый дом. Самая главная интрига сейчас — кто же займет ключевые посты в новом кабинете министров. Неожиданная вакансия нашлась и для предпринимателя Илона Маска. За настроениями и ожиданиями спустя сутки после выборов в США следит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Спустя 16 часов после поражения Камала Харрис все же находит в себе силы выйти к сторонникам. Показательно в приподнятом настроении. Но даже фирменный смех уже не тот.

До этого она позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой. Теперь для демократов наступает период рефлексии.

«Исход этих выборов не тот, которого мы хотели, не тот, за который мы боролись и за который мы голосовали. Я признаю поражение на выборах, но не признаю поражение той борьбы, которая стала движущей силой этой кампании. Не время опускать руки — время закатать рукава», — сказала вице-президент США Камала Харрис.

Сдаваться действительно не торопились. Видимо, в надежде побороться. Но столь убедительную победу республиканцев оспорить невозможно. Уже вечером следующего дня свои заявления публикуют действующий президент Джо Байден и «патриарх» Демпартии Барак Обама. За словами о гордости явно проступает разочарование.

«Это не тот результат, на который мы надеялись, учитывая наши глубокие разногласия с республиканцами по целому ряду вопросов. Но жить в условиях демократии — значит признавать, что наша точка зрения не всегда будет преобладать, и быть готовым принять мирную передачу власти», — заявил бывший президент США Барак Обама.

С примирительным посылом своих лидеров, судя по всему, согласно большинство рядовых демократов. Беспорядки, к которым страна усиленно готовилась, пока так и не начались. На улицах — отдельные пикеты.

Первые протесты против избрания Дональда Трампа своим размахом не впечатляют. Возле нью-йоркской общественной библиотеки от силы два десятка человек. Заявляют — в США не место диктаторам.

«Мы будем бороться с ним изо всех сил, потому что он ничего не может с собой поделать. Он захочет стать диктатором. А диктаторы нам не нужны. Он планирует ликвидировать социальные службы, устранить людей, которые работают в правительстве по 30-40 лет, которые беспристрастны», — сказал участник акции протеста по имени Майк.

Речь о планах Трампа побороть то самое «глубинное государство» — армию никем не избираемых чиновников, которые уже восемь лет отравляют ему жизнь. Но и здесь, кажется, лед тронулся. Американский Минюст срочно готовится прекратить два дела против Трампа: о восстании 6 января и о нарушениях при хранении секретных документов. Тем временем новая команда республиканца уже собирается проводить чистки.

«В некоторых случаях мы будем сокращать целые департаменты, такие как департамент питания в Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарств. Они должны уйти, потому что они не выполняют свою работу», — сказал кандидат на позицию министра в администрации Дональда Трампа Роберт Кеннеди.

Илон Маск же, то ли в шутку, то ли всерьез, собирается возглавить «Департамент государственной эффективности», чтобы бороться с вашингтонской бюрократией.

Рынки на такие планы реагируют оптимистично — курс доллара пошел вверх — его индекс среди мировых валют вырос почти на два процента, биткойн второй раз за последние сутки обновил исторический максимум и превысил отметку в 76 тысяч долларов. У обычных сторонников Трампа тоже свои ожидания.

«Приоритетом сейчас должно быть обеспечение безопасности границ, контроль над миграцией», — сказала сторонница Трампа по имени Софи.

«У нас был мир, не было войн. Четыре года без войн с Трампом, чего еще можно желать», — сказал сторонник Трампа Ронан Леви.

Желать, как выясняется, можно и прямо обратного. Просроченный украинский президент* Владимир Зеленсккий, например, заявил, что поговорил с Трампом по телефону и «договорился об укреплении сотрудничества». Что, правда, совсем не вяжется со срочными планами демократов передать Киеву военную помощь на шесть миллиардов долларов пока еще есть время. Но ведь и версия Трампа у каждого своя.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.