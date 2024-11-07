За три месяца боевых действий в приграничье украинская армия потеряла больше боевиков, чем за весь прошлый год.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже превысили 30 тысяч человек. Об этом он сообщил в рамках выступления на пленарном заседании клуба «Валдай».

«Потери колоссальные», — заявил российский лидер, комментируя сложившуюся ситуацию в приграничном регионе для украинской стороны.

Путин уточнил, что в курском приграничье за три месяца боевых действий у ВСУ больше потерь, чем за весь прошлый год, — это свыше 30 тысяч боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.