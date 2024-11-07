Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 67 0

Путин: ВСУ потеряли свыше 30 тыс человек в Курской области за три месяца

Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Тема:
Курская область

За три месяца боевых действий в приграничье украинская армия потеряла больше боевиков, чем за весь прошлый год.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже превысили 30 тысяч человек. Об этом он сообщил в рамках выступления на пленарном заседании клуба «Валдай».

«Потери колоссальные», — заявил российский лидер, комментируя сложившуюся ситуацию в приграничном регионе для украинской стороны.

Путин уточнил, что в курском приграничье за три месяца боевых действий у ВСУ больше потерь, чем за весь прошлый год, — это свыше 30 тысяч боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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