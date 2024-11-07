Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области
Путин: ВСУ потеряли свыше 30 тыс человек в Курской области за три месяца
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За три месяца боевых действий в приграничье украинская армия потеряла больше боевиков, чем за весь прошлый год.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже превысили 30 тысяч человек. Об этом он сообщил в рамках выступления на пленарном заседании клуба «Валдай».
«Потери колоссальные», — заявил российский лидер, комментируя сложившуюся ситуацию в приграничном регионе для украинской стороны.
Путин уточнил, что в курском приграничье за три месяца боевых действий у ВСУ больше потерь, чем за весь прошлый год, — это свыше 30 тысяч боевиков.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
- 7 нояб
- «Взрыв видите?»: группировка «Север» отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области
- 7 нояб
- «Гордится, что отправляет на убой»: пленный об отношении командования ВСУ к боевикам
- 7 нояб
- «Выехали в одних тапках»: семья из Коренева под Курском о бегстве после атак ВСУ
- 7 нояб
- «Суперкам» обнаружил пункт воздушной разведки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 нояб
- Forbes: ВСУ задействуют Stryker при наступлении ВС РФ в Курской области
- 6 нояб
- Силовики нашли тела девятерых боевиков ВСУ в Курской области
- 6 нояб
- Вертолетчики нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 нояб
- Беженцы из Курской области рассказали о первых днях нападения боевиков ВСУ
- 5 нояб
- «Приоритетная цель»: раскрыты детали плана Украины по захвату Курской АЭС
- 5 нояб
- В Курской области 15 боевиков ВСУ были уничтожены при отражении атаки
Читайте также
93%
-0.15 105.57
-0.14
Нашли ошибку?