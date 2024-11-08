Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах
Песков: поздравление Трампа с избранием от Путина можно считать официальным
Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru
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В Кремле не исключают возможности скорых телефонных переговоров.
Поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США от российского лидера Владимира Путина было официальным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с обозревателем «Известий» Виктором Синеоком.
«Все, что говорит президент, это официально, конечно. Мы просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», — отметил Песков на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Пресс-секретарь также подчеркнул, что не исключает возможности скорых телефонных переговоров Путина и Трампа.
В рамках пленарного заседания клуба «Валдай» Путин выразил готовность контактировать с Трампом, а также отметил, что не считает зазорным позвонить ему лично. Российский лидер добавил: если кто-то из представителей Запада хочет возобновить связь, он ничего против не имеет.
На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие западные СМИ, после чего результаты голосования подтвердил и сам политик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Трампа к власти.
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