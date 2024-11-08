Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 15 0

Песков: поздравление Трампа с избранием от Путина можно считать официальным

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

В Кремле не исключают возможности скорых телефонных переговоров.

Поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США от российского лидера Владимира Путина было официальным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с обозревателем «Известий» Виктором Синеоком.

«Все, что говорит президент, это официально, конечно. Мы просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», — отметил Песков на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Пресс-секретарь также подчеркнул, что не исключает возможности скорых телефонных переговоров Путина и Трампа.

В рамках пленарного заседания клуба «Валдай» Путин выразил готовность контактировать с Трампом, а также отметил, что не считает зазорным позвонить ему лично. Российский лидер добавил: если кто-то из представителей Запада хочет возобновить связь, он ничего против не имеет.

На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие западные СМИ, после чего результаты голосования подтвердил и сам политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Трампа к власти.

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