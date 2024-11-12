Военные показали, как с помощью дрона общались с выжившим бойцом Алиевым

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 21 0

Солдат три недели в одиночку удерживал российские позиции в зоне СВО.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боец из Дагестана Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал позиции российской армии в Запорожской области. Кадры его спасения появились в распоряжении 5-tv.ru.

ВС РФ успешно взяли позицию Вооруженных сил Украину (ВСУ), однако в живых остался только Алиев. Три недели противник обстреливал военнослужащего, у которого из провизии был только лук, однако он отстоял блиндаж и был спасен сослуживцами.

Российские военные заметили Алиева с воздуха только три недели спустя. Они не могли подойти близко из-за обстрелов ВСУ, поэтому направляли бойца в безопасное место при помощи беспилотников.

Когда к месту, где прятался Алиев, подошел самолет, ему сбросили бутылку с запиской.

«На следующем заходе покажи еще раз лист», — значилось в сообщении.

Алиев выбрался из укрытия и показал сослуживцам белый лист, после чего был успешно спасен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Дагестана Сергей Меликов назвал Алиева героем.

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