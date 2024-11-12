Родным бойца уже даже сообщили прискорбную новость о его гибели, однако они до последнего отказывались верить и ждали.

Боец из Дагестана Закарья Алиев выжил после отражения атак Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в Запорожской области. Он в одиночку держал позицию на протяжении нескольких недель. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Сапер-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. Смело могу назвать его героем!» — написал он.

Алиев после успешного штурма опорного пункта ВСУ остался один на позиции. Из еды имелся только лук, воды не было. Он удерживал пункт, пока боевики обстреливали его почти каждый день. Спустя три недели Алиев привлек внимание войск РФ.

Бойцы не могли подойти к нему, но сбрасывали провизию и отгоняли украинские дроны. В результате Алиев, следуя за российскими беспилотниками, преодолел минное поле и вернулся в ряды ВС РФ.

«Лучшие традиции участников Великой Отечественной войны продолжают и сегодняшние защитники. Наш Закарья — один из них, а его история — пример настоящего героизма, самоотверженности и преданности своему долгу», — подчеркнул Меликов.

Сейчас Алиев находится под присмотром врачей. У него нормальное самочувствие, а настрой боевой. Меликов поблагодарил мать героя Халисат Алиеву по телефону и намерен сделать это лично.

Журналисты 5-tv.ru тоже пообщались с Алиевой. Она рассказала, что ей позвонил друг Закарьи и сказал о его плохом состоянии. На следующий день к ней в дом пришли все родственники и соседи, сельчане.

«Все плачут. Я на них смотрю и не верю. Потом мне его друг показывает голосовое сообщение, и я слышу голос, который говорит: „Твой сын умер, нет его“. Отказывалось мое сердце верить. Я не верила, я не верила!» — поделилась Алиева.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за сутки уничтожили 71 дрон и шесть снарядов HIMARS ВСУ. Российские войска продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации.