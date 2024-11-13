Спасшие Закарью Алиева бойцы батальона «Алания» назвали его героем

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 50 0

Участвовавшие в спасении Закарьи Алиева бойцы «Алании» назвали его героем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сапер-разведчик из Дагестана три недели в одиночку отражал атаки ВСУ, укрываясь в блиндаже, и выжил.

Военнослужащие батальона «Алания» и отдельного разведбата на ореховском направлении, участвовавшие в спасении сапера-разведчика Закарьи Алиева, назвали его героем и образцом воинской доблести. Сейчас боец восстанавливается в госпитале, братья по оружию решили поддержать его и записали видеообращение.

«Приветствую тебя, Смайлик, мы знаем, мы очень рады, что ты вышел из этого опорника, находишься в госпитале и идешь на поправку. Здоровья тебе и всего самого наилучшего»;

«Мы очень рады, что у тебя все благополучно закончилось. Мы всячески старались оберегать тебя. Выздоравливай», — говорили военные из «Алании».

Служащие отдельного разведбата также отдельно пожелали Закарье Алиеву скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

«Ты герой для нас. Мы всячески в те дни пытались помочь тебе с воздуха, отгоняли вражеские „Мавики“ („Mavic“, серия беспилотников китайской компании DJI. — Прим. ред.). Дружище, ты эталон воинской доблести и чести. Победа будет за нами», — сказал один из бойцов.

Вместе с видеообращением к Алиеву военные прислали фотографии и записи с дронов, доставлявших ему послания и еду. На кадрах — и записки со словами поддержки, и частота, по которой можно выйти на связь по рации.

Записка, переданная собратьями Алиеву вместе с провиантом. Фото: 5-tv.ru

А еще трогательные, если тих можно так назвать с учетом ситуации, моменты благодарности сапера своим спасителям: камеры на дронах засняли его жесты — удары кулаком в грудь. Приветствуя очередную «птичку» с грузом, одинокий боец даже находил в себе силы улыбаться. Верил товарищам, которые своих не бросают.

Закарья Алиев остался один в блиндаже в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области. Он провел в опорном пункте три недели, отражая атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а обстреливали его почти ежедневно. Долгое время питался российский боец только репчатым луком — больше ничего было не найти.

Воздушная разведка ВС РФ обнаружила Алиева, после чего следила за ситуацией, сбрасывала провизию и отгоняла украинские беспилотники. Позже спасители передали Закарье данные о расположении позиций РФ. Следуя за российским дроном, боец преодолел минное поле — и выжил.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с матерью Алиева.

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