Спас восьмерых: российский боец сбил дрон ВСУ рукой

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МО РФ: военный отбил дрон ВСУ рукой и получил звание Героя России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вячеслав Мозговенко выжил, ему и его семье будет оказана вся необходимая поддержка.

В Министерстве обороны сегодня рассказали о подвиге младшего лейтенанта Вячеслава Мозговенко: он рукой сбил вражеский дрон, который приближался к его боевой машине, и ценой серьезного ранения спас своих восьмерых сослуживцев. Вячеслав получил звание Героя России.

Естественно, его семье будет оказана вся социальная поддержка. Как раз сейчас в оборонном ведомстве разрабатывают единый стандарт, чтобы каждый боец понимал, какие он получает гарантии, в том числе в вопросе выплат компенсаций раненым. Сейчас это одна сумма, но она станет дифференцированной - то есть чем тяжелее ранение, тем больше выплаты.

Напомним, что сделать меры соцподдержки более справедливыми глава Минобороны Андрей Белоусов поручил своему заму Анне Цивилевой во время их встречи в прошлый вторник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как боец из Дагестана Закарья Алиев выжил после отражения атак ВСУ в Запорожской области. Он в одиночку держал позицию на протяжении нескольких недель.

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Спас восьмерых: российский боец сбил дрон ВСУ рукой

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