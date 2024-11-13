«Мимо проходил»: Киркоров вспомнил про «голую вечеринку» и потребовал извинений от Ивлеевой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Киркоров: Ивлеева даже не извинилась передо мной после «голой вечеринки»

«Мимо проходил»: Киркоров вспомнил про «голую вечеринку» и потребовал извинений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Артист заявил, что ему «досталось» от этого мероприятия больше всех, однако Ивлеева даже не подумала написать поп-королю.

Народный артист России Филипп Киркоров взял большое интервью у певца Олега Майями. В ходе разговора звезды вновь вспомнили о самом скандальном мероприятии прошлого года — «голой вечеринке».

Майами говорил о своей бывшей девушке, блогере Насте Ивлеевой, и начал рассказывать артисту о том, как она ушла от певца к его другу Элджею. Видимо, история про Ивлееву взбередила раны Киркорова.

«Мне она даже не написала и не извинилась, хотя я в той самой известной истории мимо проходил. Я просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе! Хотя я там даже не был внутри!» — посетовал король российской эстрады.

Однако Майями вступился за бывшую, напомнив Киркорову, что Настя точно не хотела причинить кому-то вред.

Та самая скандальная вечеринка состоялась в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Следуя дресс-коду, гости пришли туда в полуобнаженном виде. Сама блогер и участники выложили в соцсетях фотографии с мероприятия, чем вызвали волну общественного возмущения.

«Получили» после этого практически все звезды, засветившиеся на фотографиях. Кто-то отделался проверками от налоговой, а другие столкнулись с крупной потерей денег: их выступления и корпоративы стали массово отменять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что священнослужитель рассказал о раскаянии Насти Ивлеевой.

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Вечеринка Ивлеевой
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