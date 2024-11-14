«Мне хочется солнца»: Люк Бессон удивлен суровыми московскими морозами

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 40 0

Режиссер Люк Бессон не переносит морозную московскую погоду

Люк Бессон восхищается Москвой и Петербургом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
Погода

Несмотря на великолепие столицы, он не готов к таким холодам.

Французский режиссер Люк Бессон восхищается красотами Москвы и Санкт-Петербурга, но не переносит морозы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Он отметил, что Москва — прекрасный город, но не стоит забывать и про северную столицу — Санкт-Петербург. По мнению режиссера, этот город наиболее красивый.

«Но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца», — приводит его слова информационное агентство.

Бессон добавил, что во время съемок одного фильма в 2019 году в Москве был 21 градус мороза. Он удивляется тому, как русские люди справляются с такими холодами.

Ранее 5-tv.ru писал о лучших фильмах Люка Бессона за всю карьеру. Встречаясь с постоянными преградами и отказами, Люк Бессон все же дебютировал в кино. Несомненно, у него множество отличных картин, причем в некоторых он выступал не только в качестве режиссера, но и в роли продюсера, сценариста и даже оператора. Однако в фильмографии Бессона определенно можно выделить лучшие ленты.

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