«Мне хочется солнца»: Люк Бессон удивлен суровыми московскими морозами
Режиссер Люк Бессон не переносит морозную московскую погоду
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Несмотря на великолепие столицы, он не готов к таким холодам.
Французский режиссер Люк Бессон восхищается красотами Москвы и Санкт-Петербурга, но не переносит морозы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Он отметил, что Москва — прекрасный город, но не стоит забывать и про северную столицу — Санкт-Петербург. По мнению режиссера, этот город наиболее красивый.
«Но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца», — приводит его слова информационное агентство.
Бессон добавил, что во время съемок одного фильма в 2019 году в Москве был 21 градус мороза. Он удивляется тому, как русские люди справляются с такими холодами.
Ранее 5-tv.ru писал о лучших фильмах Люка Бессона за всю карьеру. Встречаясь с постоянными преградами и отказами, Люк Бессон все же дебютировал в кино. Несомненно, у него множество отличных картин, причем в некоторых он выступал не только в качестве режиссера, но и в роли продюсера, сценариста и даже оператора. Однако в фильмографии Бессона определенно можно выделить лучшие ленты.
- 13 нояб
- Снегопад парализовал автомобильное движение в Красноярске
- 11 нояб
- Самый холодный месяц: когда снегопады придут в Центральную Россию
- 11 нояб
- Северное сияние можно было наблюдать в Подмосковье
- 8 нояб
- Зависимые от Солнца: почему важно отслеживать геомагнитную активность
- 7 нояб
- Километровые пробки и десятки аварий: по регионам Сибири прошел снежный циклон
- 7 нояб
- С молниями и грозой: извержение вулкана Шивелуч произошло в Камчатском крае
- 7 нояб
- Новые всплески на Солнце: последняя за осень магнитная буря обрушилась на Землю
- 7 нояб
- Патрушев: урожай винограда в 2024 году ожидается на уровне 800 тысяч тонн
- 7 нояб
- Тысячи людей эвакуированы, проблемы со связью: на Кубу обрушился ураган «Рафаэль»
- 6 нояб
- Резкое потепление: Санкт-Петербург накрыл густой туман
Читайте также
74%
0.65 104.50
0.21
Нашли ошибку?