«Этому пора прекратиться»: Трамп сделал очередное громкое заявление об Украине

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Трамп: США будут усердно работать над завершением конфликта на Украине

«Пора прекратиться»: Трамп сделал очередное громкое заявление об Украине

Фото: Alex Brandon/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Политик вновь заявил о своих планах, озвученных в ходе предвыборной кампании, а именно: завершить все вооруженные конфликты в мире.

Набравший большинство голосов на президентских выборах в США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские власти будут усердно работать над завершением мировых вооруженных конфликтов.

«Этому пора прекратиться», — подчеркнул Трамп на своем первом публичном выступлении в Мар-а-Лаго.

По словам политика, США будут работать как над конфликтом на Украине, так и над Ближним Востоком, однако подробностей своего «победоносного» плана Трамп так и не раскрыл.

В ходе своей президентской кампании бывший глава Белого дома заявлял, что завершит конфликт на Украине за 24 часа.

Выборы президента США

Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация 47-го президента Штатов состоится 20 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп предложил телеведущего в качестве кандидата на пост главы Пентагона.

Тема:
Выборы президента США 2024
14 нояб
Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета
13 нояб
Биткоин побил исторический рекорд
13 нояб
Заново продать: «план победы» Зеленского был разработан под Трампа?
13 нояб
Крах экономики и безопасности: что станет с Европой при президентстве Трампа
13 нояб
Боятся не успеть: американки судорожно скупают противозачаточные
11 нояб
Безветрие произвело на Европу больший эффект, чем возвращение Трампа в Белый дом
11 нояб
Трамп пообещал в первый же день на посту президента начать переговоры по Украине
11 нояб
«Чистая выдумка»: Песков о телефонном разговоре Путина и Трампа
10 нояб
«Осталось 38 дней»: сын Трампа пошутил, что Зеленский скоро потеряет карманные деньги
10 нояб
Он — торговец: как проходили выборы в США и почему с Трампом получится договориться
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
99.02
0.65 104.50
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:01
«Их слушают, на них ровняются»: Песков о запуске второго потока «Время героев»
13:00
Праздника не будет? Зафиксирован серьезный рост цен на новогодние елки
12:51
Российская армия освободила населенный пункт Степановка в ДНР
12:29
«Этому пора прекратиться»: Трамп сделал очередное громкое заявление об Украине
12:12
«Во время припева подходит пристав»: адвокат ответил на сообщения о розыске Киркорова из-за штрафов
11:58
Обратный результат: почему девушкам ни в коем случае нельзя сбривать волосы на лице

Сейчас читают

Большой-пребольшой отдых: юрист рассказал, выгодно ли продлить новогодние праздники сразу на месяц
«Мимо проходил»: Киркоров вспомнил про «голую вечеринку» и потребовал извинений от Ивлеевой
Коварство Вселенной и большие риски: что таит Бобровая Луна 16 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп