«Этому пора прекратиться»: Трамп сделал очередное громкое заявление об Украине

Трамп: США будут усердно работать над завершением конфликта на Украине
Фото: Alex Brandon/ТАСС
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Политик вновь заявил о своих планах, озвученных в ходе предвыборной кампании, а именно: завершить все вооруженные конфликты в мире.
Набравший большинство голосов на президентских выборах в США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что американские власти будут усердно работать над завершением мировых вооруженных конфликтов.
«Этому пора прекратиться», — подчеркнул Трамп на своем первом публичном выступлении в Мар-а-Лаго.
По словам политика, США будут работать как над конфликтом на Украине, так и над Ближним Востоком, однако подробностей своего «победоносного» плана Трамп так и не раскрыл.
В ходе своей президентской кампании бывший глава Белого дома заявлял, что завершит конфликт на Украине за 24 часа.
Выборы президента США
Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.
На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация 47-го президента Штатов состоится 20 января 2025 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп предложил телеведущего в качестве кандидата на пост главы Пентагона.
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