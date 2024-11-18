ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из «котла» в Курской области
ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из котла в Курской области
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru
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Операция по вытеснению украинских боевиков с территории России продолжается.
В Курской области наши военные предотвратили попытку ВСУ вырваться из так называемого «котла». Ночью группами по 15-20 человек противник попробовал пройти через наши позиции, но в результате эффективного огневого поражения прорыв был остановлен.
Больше 80 националистов были уничтожены, еще 40 ранены, а 24 украинских боевика взяты в плен. Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек, несколько бронеавтомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
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