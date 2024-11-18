ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из «котла» в Курской области

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ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из котла в Курской области

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Операция по вытеснению украинских боевиков с территории России продолжается.

В Курской области наши военные предотвратили попытку ВСУ вырваться из так называемого «котла». Ночью группами по 15-20 человек противник попробовал пройти через наши позиции, но в результате эффективного огневого поражения прорыв был остановлен.

Больше 80 националистов были уничтожены, еще 40 ранены, а 24 украинских боевика взяты в плен. Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек, несколько бронеавтомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Тема:
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