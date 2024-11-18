До сих пор слышны взрывы: как саперы обезвреживают мины в курском приграничье

Эфирная новость 65 0

Делать это крайне сложно, поскольку украинские боевики маскируют их и делают чувствительными к металлу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Курская область

Территории, с которых уже выбили противника, сейчас обследуют наши саперы. Отступая, боевики ВСУ установили и замаскировали тысячи мин — от противопехотных «Лепестков» до тех, которые способны уничтожить танк. Российские бойцы обезвреживают их, давая возможность беспрепятственно перемещаться войскам. Подробности выяснял корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

В тыловом районе в окрестностях Коренева до сих пор слышны взрывы. Так саперы ВДВ обезвреживают опасные «сюрпризы», оставленные боевиками ВСУ при отступлении.

«Войска двигаются вперед, и в основном мы сейчас не минируем, а разминируем. Осматриваем, потому что противник оставляет очень много мин, дистанционно минирует», — рассказал сапер ВДВ с позывным «Шама».

Один из таких неприятных «сюрпризов» — противопехотная мина.

Коварный «Лепесток» — небольшая противопехотная мина. Таких много, каждая весом почти 80 граммов. Их не закладывают вручную, а десятками сбрасывают с беспилотника.

Обезвреживать такие мины в условиях боевых действий крайне сложно. Боевики маскируют их и делают чувствительными к металлу.

«Очень много самодельных мин. Тротил, С4 используют. Просто туда вставляется запал, скидывают с „птичек“, что она лежит, магнитное поле свое приняла, нарушается магнитное поле, происходит подрыв», — рассказал сапер ВДВ с позывным «Шама».

Сейчас у российских саперов очень много работы по всей области. Фронт активно сдвигается к границе.

В Коренево, где еще не так давно гремели бои, сейчас относительно спокойно. Если и слышна артиллерия, то это работа наших расчетов. Ударные дроны появляются все реже, возвращаются мирные жители.

В первые дни обороны Коренева ожесточенные бои вели на южном и восточном направлениях.

«В ожидании, когда небо станет почище, чтобы можно было проскочить, здесь ждали, и, соответственно, по команде отсюда начинали движение к месту выполнения задачи уже пешком», — рассказал сапер с позывным «Балу». 

Он показал ту самую дорогу, по которой ночью под огнем противника передвигались бойцы. Задача была заминировать въезд в поселок, чтобы мобильные группы ВСУ не смогли прорваться.

Заслон тогда сработал, уничтожив десант боевиков, который пытался прорваться на американском броневике.

Тема:
Спецоперация
18 нояб
«Преступная сущность»: в МИД прокомментировали убийство главреда курской газеты
18 нояб
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области
18 нояб
Число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до 10
18 нояб
ВС РФ поразили военные аэродромы и склады хранения беспилотников на Украине
18 нояб
ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР
18 нояб
Летают круглые сутки: российские военные используют трофейные дроны против ВСУ
18 нояб
«Хотят выжить»: боевики ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями
18 нояб
ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из «котла» в Курской области
18 нояб
Битва за Часов Яр: минометы «Тюльпан» выбивают ВСУ с окраин города
18 нояб
Снайперы успешно уничтожают украинские дроны «Баба-Яга»
+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
99.94
-0.06 105.46
-0.25
Луна в свободном уходе: как лучше провести 18 ноября

Последние новости

21:06
В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о решении Байдена по ударам вглубь России
20:46
Утрата дня 19 ноября: кто сегодня умер
20:24
Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС
20:04
Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства
19:44
Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября
19:24
В Хабаровском крае обокрали спасателей, пока они вытаскивали провалившегося под лед рыбака

Сейчас читают

Урановый рынок нервничает: «Не факт, что экспорт в США будет нужен России»
«Я прекрасно понимаю»: Елена Север рассказала, как распознать разлюбившего мужчину
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп