До сих пор слышны взрывы: как саперы обезвреживают мины в курском приграничье

Территории, с которых уже выбили противника, сейчас обследуют наши саперы. Отступая, боевики ВСУ установили и замаскировали тысячи мин — от противопехотных «Лепестков» до тех, которые способны уничтожить танк. Российские бойцы обезвреживают их, давая возможность беспрепятственно перемещаться войскам. Подробности выяснял корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

В тыловом районе в окрестностях Коренева до сих пор слышны взрывы. Так саперы ВДВ обезвреживают опасные «сюрпризы», оставленные боевиками ВСУ при отступлении.

«Войска двигаются вперед, и в основном мы сейчас не минируем, а разминируем. Осматриваем, потому что противник оставляет очень много мин, дистанционно минирует», — рассказал сапер ВДВ с позывным «Шама».

Один из таких неприятных «сюрпризов» — противопехотная мина.

Коварный «Лепесток» — небольшая противопехотная мина. Таких много, каждая весом почти 80 граммов. Их не закладывают вручную, а десятками сбрасывают с беспилотника.

Обезвреживать такие мины в условиях боевых действий крайне сложно. Боевики маскируют их и делают чувствительными к металлу.

«Очень много самодельных мин. Тротил, С4 используют. Просто туда вставляется запал, скидывают с „птичек“, что она лежит, магнитное поле свое приняла, нарушается магнитное поле, происходит подрыв», — рассказал сапер ВДВ с позывным «Шама».

Сейчас у российских саперов очень много работы по всей области. Фронт активно сдвигается к границе.

В Коренево, где еще не так давно гремели бои, сейчас относительно спокойно. Если и слышна артиллерия, то это работа наших расчетов. Ударные дроны появляются все реже, возвращаются мирные жители.

В первые дни обороны Коренева ожесточенные бои вели на южном и восточном направлениях.

«В ожидании, когда небо станет почище, чтобы можно было проскочить, здесь ждали, и, соответственно, по команде отсюда начинали движение к месту выполнения задачи уже пешком», — рассказал сапер с позывным «Балу».

Он показал ту самую дорогу, по которой ночью под огнем противника передвигались бойцы. Задача была заминировать въезд в поселок, чтобы мобильные группы ВСУ не смогли прорваться.

Заслон тогда сработал, уничтожив десант боевиков, который пытался прорваться на американском броневике.