Су-34 уничтожил боевую технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Опубликовано видео, как Су-34 уничтожил боевую технику ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Российские силы продолжают вытеснять врага с приграничных районов Курской области.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям пехоты ВСУ в курском приграничье. В ходе атаки была уничтожена и техника неприятеля. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удары наносились авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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