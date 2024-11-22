Два миномета и 150 боевиков ВСУ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

За минувшие сутки ВСУ потеряли 150 боевиков в Курской области

успехи вс рф за сутки

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

Противник также потерял четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Российские силы продолжают проведение операции по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ на этом направлении сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129 бригад территориальной обороны ВСУ», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

При этом российские силы также нанесли ряд успешных ударов по сосредоточению живой силы и техники противника не только в Курской области, но и в приграничной ей Сумской.

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области 150 боевиков, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики повредили храм XIX века при обстреле Курской области.

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