Два миномета и 150 боевиков ВСУ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ потеряли 150 боевиков в Курской области
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Противник также потерял четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
Российские силы продолжают проведение операции по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ на этом направлении сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129 бригад территориальной обороны ВСУ», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
При этом российские силы также нанесли ряд успешных ударов по сосредоточению живой силы и техники противника не только в Курской области, но и в приграничной ей Сумской.
За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области 150 боевиков, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики повредили храм XIX века при обстреле Курской области.
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