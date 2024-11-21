Боевики ВСУ при обстреле повредили храм XIX века в Курской области

Храм конца XIX века в Курской области получил серьезные повреждения при атаке украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Боевики в селе Уланок Суджанского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия «Ансамбль Церкви Рождества Христова», — уточнили в ведомстве.

В результате атаки храм оказался частично разрушен. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте и повреждении объекта культурного наследия. Сейчас следователи устанавливают личности всех причастных к преступлению.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки ВСУ потеряли более 150 боевиков в Курской области.