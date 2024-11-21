Боевики ВСУ при обстреле повредили храм XIX века в Курской области
СК возбудил уголовные дела о теракте и повреждении объекта культурного наследия.
Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Храм конца XIX века в Курской области получил серьезные повреждения при атаке украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Боевики в селе Уланок Суджанского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия «Ансамбль Церкви Рождества Христова», — уточнили в ведомстве.
В результате атаки храм оказался частично разрушен. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте и повреждении объекта культурного наследия. Сейчас следователи устанавливают личности всех причастных к преступлению.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки ВСУ потеряли более 150 боевиков в Курской области.
- 21 нояб
- За минувшие сутки ВСУ потеряли более 150 боевиков в Курской области
- 21 нояб
- Су-34 уничтожил боевую технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 нояб
- Российские войска завершили уничтожение группировки ВСУ в Курской области
- 20 нояб
- Экипаж танка Т-72Б3М нанес удар по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 нояб
- В Курске простились с главредом «Народной газеты» Юлией Кузнецовой
- 19 нояб
- «Как в бейсболе»: раненый российский десантник отбил лопатой гранату ВСУ
- 19 нояб
- Экипаж Ми-28НМ разнес опорный пункт ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 нояб
- В курском приграничье противника уничтожают «Молнии-2»
- 18 нояб
- До сих пор слышны взрывы: как саперы обезвреживают мины в курском приграничье
- 18 нояб
- «Преступная сущность»: в МИД прокомментировали убийство главреда курской газеты
Читайте также
86%
0.46 106.08
0.27
Нашли ошибку?