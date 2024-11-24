Как пекут хлеб в полевых условиях для обеспечения ВС РФ в курском приграничье

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Бойцы МТО группировки войск «Север» ежедневно выпекают более 400 килограммов.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны опубликовало кадры работы хлебопекарни мотострелкового полка, работающей для обеспечения бесперебойного питания личного состава. В этом полку группировки войск «Север» ежедневно выпекают более 400 килограммов хлеба для нужд товарищей на передовой.

Автомобильная хлебопекарня может эксплуатироваться в любых условиях и температурных режимах. Оборудование хлебопекарни смонтировано на базе автомобильного кузова-фургона и предназначено для выпечки в полевых условиях. Внутри кузова установлено технологическое и вспомогательное оборудование, электрооборудование, системы отопления, энергоснабжения и кондиционирования. Автомобильная хлебопекарня способна эксплуатироваться в любых климатических условиях и температурных режимах.

Домашний хлеб, который выпекают мастера своего дела, получается пышным и румяным. Классический рецепт армейского хлеба пекари знают «на зубок». Это азы школы военных поваров. Хлеб соответствует ГОСТу, однако главное — все устраивает военных, которые обеспечены свежей выпечкой.

Производственные возможности комплексов с лихвой перекрывают потребности. Военные день за днем получают свежий хлеб, не зависимо от того, насколько далеко от линии боевого соприкосновения находятся. В точки дилокации доставляют продукты, горючее и снаряды — российские бойцы не должны нуждаться ни в чем, уверены тыловики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что раненый российский десантник отбил лопатой гранату ВСУ.

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