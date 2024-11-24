Как пекут хлеб в полевых условиях для обеспечения ВС РФ в курском приграничье

Бойцы МТО группировки войск «Север» ежедневно выпекают более 400 килограммов.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минобороны опубликовало кадры работы хлебопекарни мотострелкового полка, работающей для обеспечения бесперебойного питания личного состава. В этом полку группировки войск «Север» ежедневно выпекают более 400 килограммов хлеба для нужд товарищей на передовой.
Автомобильная хлебопекарня может эксплуатироваться в любых условиях и температурных режимах. Оборудование хлебопекарни смонтировано на базе автомобильного кузова-фургона и предназначено для выпечки в полевых условиях. Внутри кузова установлено технологическое и вспомогательное оборудование, электрооборудование, системы отопления, энергоснабжения и кондиционирования. Автомобильная хлебопекарня способна эксплуатироваться в любых климатических условиях и температурных режимах.
Домашний хлеб, который выпекают мастера своего дела, получается пышным и румяным. Классический рецепт армейского хлеба пекари знают «на зубок». Это азы школы военных поваров. Хлеб соответствует ГОСТу, однако главное — все устраивает военных, которые обеспечены свежей выпечкой.
Производственные возможности комплексов с лихвой перекрывают потребности. Военные день за днем получают свежий хлеб, не зависимо от того, насколько далеко от линии боевого соприкосновения находятся. В точки дилокации доставляют продукты, горючее и снаряды — российские бойцы не должны нуждаться ни в чем, уверены тыловики.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что раненый российский десантник отбил лопатой гранату ВСУ.
- 24 нояб
- Дарят теплоту и заботу: женщины-медики рассказали о сложностях работы в зоне СВО
- 23 нояб
- Путин подписал закон о списании долгов участникам спецоперации
- 23 нояб
- ВС РФ уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на земле
- 23 нояб
- «Солнцепек» накрыл огнем укрытия и «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 нояб
- Экипаж Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 нояб
- ВС РФ уничтожили американский БТР MaxxPro в ДНР
- 23 нояб
- Владимир Путин провел встречу с Сергеем Мироновым
- 22 нояб
- Совещание Владимира Путина в Кремле — прямая трансляция
- 22 нояб
- Снайперская точность: как боевые расчеты гаубиц Д-30 обеспечивают продвижение пехоты
- 22 нояб
- Управа есть: как будут ликвидировать умные беспилотники Skynode в зоне СВО
Читайте также
86%
1.90 107.43
1.35
Нашли ошибку?