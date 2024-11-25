«Солнцепек» накрыл огнем укрытия и схроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Работать ночью расчетам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем.

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» гвардейской армии группировки войск «Юг» наносят удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям ВСУ на Донецком направлении. Яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Системы выжигают самые глубокие укрытия боевиков, заглубленные укрытия, укрепленные наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и легко бронированную технику ВСУ.

Работать ночью расчетам приходится едва ли не чаще, чем днем — так и безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.