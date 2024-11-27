Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

ВС РФ ликвидировали до 250 боевиков в Курской области за сутки
Фото: 5-tv.ru
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Всего за время боевых действий на данном направлении противник лишился более 36 тысяч боевиков.
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области до 250 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.
Помимо живой силы, ВСУ лишились двух танков, бронетранспортера, боевой машины пехоты, двух бронированных машин, трех автомобилей и миномета.
В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьино, Александрия, Нижний клин, Новоивановка и многих других.
Российские подразделения при помощи ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также огня артиллерии поразили живую силу и технику украинских боевиков в Сумской области.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36010 военнослужащих», — резюмировали в Минобороны.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
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