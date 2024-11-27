Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

ВС РФ ликвидировали до 250 боевиков в Курской области за сутки

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Всего за время боевых действий на данном направлении противник лишился более 36 тысяч боевиков.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области до 250 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо живой силы, ВСУ лишились двух танков, бронетранспортера, боевой машины пехоты, двух бронированных машин, трех автомобилей и миномета.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьино, Александрия, Нижний клин, Новоивановка и многих других.

Российские подразделения при помощи ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также огня артиллерии поразили живую силу и технику украинских боевиков в Сумской области.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36010 военнослужащих», — резюмировали в Минобороны.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Тема:
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