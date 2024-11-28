Небывалый снегопад: в Южной Корее произошло ДТП с 53 автомобилями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Yonhар: в Южной Корее 11 человек пострадали в ДТП с 53 авто

Небывалый снегопад: в Южной Корее произошло ДТП с 53 автомобилями

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Тема:
Погода

Накануне страну накрыла непогода.

В Южной Корее 11 человек пострадали в результате столкновения 53 транспортных средств, сообщает агентство Yonhap.

Массовое ДТП произошло к юго-востоку от Сеула, возле города Вонджу. Трое были доставлены в больницы с легкими травмами. Авария также вызвала серьезные пробки на дорогах.

Предварительно, причиной ДТП стала обледенелая дорога после сильнейшего снегопада, однако расследование причин происшествия продолжается. Кроме того, помимо массовой аварии из-за рекордного для ноября выпадения количества осадков погибли три человека. Что именно с ними случилось, местные СМИ не сообщили.

Вместе с тем, аномальное количество осадков также вызвало перебои в энергоснабжении — из-за непогоды без электричества остались более 330 домов. Неблагоприятные погодные условия отразились и на авиасообщении — в Южной Корее отменили 146 международных и внутренних рейсов. Метеорологи отметили, что снегопад может продолжиться. Ожидают выпадения более 20 сантиметров осадков.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, что происходит в Благовещенске после обрушения на город «снежной бури столетия».

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