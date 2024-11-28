Небывалый снегопад: в Южной Корее произошло ДТП с 53 автомобилями
Yonhар: в Южной Корее 11 человек пострадали в ДТП с 53 авто
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Накануне страну накрыла непогода.
В Южной Корее 11 человек пострадали в результате столкновения 53 транспортных средств, сообщает агентство Yonhap.
Массовое ДТП произошло к юго-востоку от Сеула, возле города Вонджу. Трое были доставлены в больницы с легкими травмами. Авария также вызвала серьезные пробки на дорогах.
Предварительно, причиной ДТП стала обледенелая дорога после сильнейшего снегопада, однако расследование причин происшествия продолжается. Кроме того, помимо массовой аварии из-за рекордного для ноября выпадения количества осадков погибли три человека. Что именно с ними случилось, местные СМИ не сообщили.
Вместе с тем, аномальное количество осадков также вызвало перебои в энергоснабжении — из-за непогоды без электричества остались более 330 домов. Неблагоприятные погодные условия отразились и на авиасообщении — в Южной Корее отменили 146 международных и внутренних рейсов. Метеорологи отметили, что снегопад может продолжиться. Ожидают выпадения более 20 сантиметров осадков.
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