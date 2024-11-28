Российские бойцы заняли новые рубежи и позиции.

Вооруженные силы России отразили три атаки армии Украины и ликвидировали до 480 боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» заняли новые рубежи и позиции. Бойцы РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах следующих населенных пунктов: Кучеровка, Двуречное, Загрызово Харьковской области, Кировск, Ивановка и Северск ДНР. Вместе с тем они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

«Противник потерял до 480-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку „Акация“ и 105-миллиметровое орудие М119», — говорится в сообщении.

Российские войска также уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада с боеприпасами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ в четырех регионах. Из-за атак дронов в Краснодарском крае пострадала женщина.