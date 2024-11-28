«Прошел базовую подготовку»: пленный британский наемник ранее служил связистом
Британский наемник Андерсон заявил, что до конфликта на Украине служил связистом
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Что побудило его задуматься об участии в военных действиях на Украине?
Взятый в плен в курском приграничье британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон ранее служил связистом в Вооруженных силах Великобритании. Об этом он сообщил на допросе. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Мы прошли базовую подготовку, как и все солдаты, после которой я стал обучаться связи. После этого я заведовал оборудованием в одном из штабов НАТО», — рассказал Андерсон.
По словам наемника, после окончания службы он пошел работать в правоохранительные органы, однако вскоре был уволен. Это и побудило Андерсона задуматься об участии в военных действиях на Украине.
«Без работы я не знал, что делать, увидел новости в западных СМИ про конфликт и решил, что могу помочь и поехал», — отметил он.
Кроме того, взятый в плен Андерсон признался, что за участие в военных действиях ему платили «не очень хорошо» — 400 долларов в месяц. Однако тем боевикам, которые ходили на «миссии», выплачивали по 50 долларов в день, добавил он.
Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Андерсона. Наемника обвиняют в совершении тяжких преступлений в Курской области. Уголовное дело возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в Курскую область.
- 28 нояб
- В курском приграничье мальчик Сережа ежедневно встречает российских военных
- 28 нояб
- Британский наемник Андерсон заявил, что «не слышал» про жестокость боевиков ВСУ
- 28 нояб
- Попавший в плен британский наемник ВСУ пожаловался на маленькую зарплату
- 28 нояб
- «Высадили в лесу»: пленный британский наемник рассказал, как попал в Курскую область
- 28 нояб
- Вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 нояб
- «Гиацинты» уничтожили технику ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
- 27 нояб
- Экипаж Ми-28НМ разнес опорник ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на атаки ATACMS по Курской области
- 27 нояб
- Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
86%
1.57 116.14
3.05
Нашли ошибку?