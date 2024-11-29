Цель поражена: уничтожены три НIМАRS-а и 30 боевиков ВСУ

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МО РФ: в Сумской области уничтожили три установки HIMARS

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Установки «выслеживали» несколько недель.

Непосредственно о ситуации в зоне СВО: в Сумской области уничтожены три пусковые установки HIMARS, которые регулярно обстреливали нашу Курскую область.  За ними охотились несколько недель и в итоге вычислили позицию всего в 35 километрах от границы.

Поле того, как был нанесен удар, воздушная разведка подтвердила, что ликвидированы не только две пусковых установки, но и временный пункт управления, в котором находились до 30 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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