Артиллеристы бьют в цель! Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы гаубицы «Мста-Б» на кураховском направлении
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Они работали во взаимодействии с расчетами БПЛА.
Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» » артиллерийского подразделения Южной группировки войск на кураховском направлении наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ и не оставляйет боевикам шанса. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Работая во взаимодействии с расчетами БПЛА, которые осуществляли разведку и корректировали огонь орудий, артиллеристы нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ в лесополосе. В результате были уничтожены самоходная артиллерийская установка и пикап.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 29 нояб
- Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 нояб
- В курском приграничье мальчик Сережа ежедневно встречает российских военных
- 28 нояб
- «Подскочили, зацепили»: трофеем российских военных стал американский бронетранспортер М-113
- 28 нояб
- «Сам подстрелил — сам залатал»: российские военные взяли в плен украинского «Шайтана»
- 28 нояб
- ВС РФ отразили три контратаки ВСУ в ходе спецоперации
- 28 нояб
- Вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 нояб
- «Гиацинты» уничтожили технику ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 нояб
- Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
- 27 нояб
- Расчеты дронов «Суперкам» вскрыли пункты дислокации и технику ВСУ
- 27 нояб
- «Должен уйти в отставку»: кто в Раде хочет избавиться от министра обороны Украины
Читайте также
86%
1.57 116.14
3.05
Нашли ошибку?