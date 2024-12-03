Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 17 0

Опубликовано видео атаки российских танкистов на опорный пункт ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Атаку корректировали с помощью БПЛА, что позволило потратить наименьшее количество боеприпасов.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами, а также сорвал ротацию живой силы ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские танкисты получили разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов, прибыли на позицию и нанесли удар по противнику 125-мм осколочно-фугасными снарядами. После уничтожения опорного пункта ВСУ штурмовики провели наступление и выполнили боевую задачу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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