Огнеметчики помогли мотострелкам и уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео атаки российских огнеметчиков
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Боевая задача выполнена благодаря слаженным действиям российских военных.
Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Российские огнеметчики получили задачу по поддержке мотострелковых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ. В ходе выполнения боевых задач установку сопровождает группа прикрытия с автоматами с тепловизионными прицелами и приборами ночного виденья, антидроновыми ружьями и дробовиками.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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